Жителя Дагестана осудили на 18 лет за изнасилование семилетней дочери и жестокое обращение с сыном

Суд приговорил жителя Хасавюртовского района Дагестана к 18 годам лишения свободы за жестокое обращение и насилие в отношении детей

Установлено, что в марте 2017 года житель села Кадыротар в своем доме изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей семилетней дочери. Кроме того, мужчина не исполнял обязанности по воспитанию восьмилетнего сына и жестоко обращался с ним.

Хасавюртовский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 (Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Осужденному дали 18 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы, передает пресс-служба прокуратуры Дагестана.