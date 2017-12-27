Жители Кубани задолжали за газ 861 млн рублей

С начала года жители Краснодарского края накопили просроченную задолженность за газ на сумму 861 млн рублей, что на 24 млн больше, чем в ноябре

Число должников за последний месяц выросло в три раза и достигло 578 тыс. абонентов. Всех их могут в ближайшее время включить в список отключенных от газа, в который с начала года попали 7,3 тыс. неплательщиков, передает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Больше всего должников за газ живет в Сочи (94 тыс. абонентов), Армавире (46 тыс.) и Новороссийске (39 тыс.). На должников этих городов приходится более 314 млн рублей неоплаченных долгов, или около 36% от всех долгов жителей Кубани.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» проводит акцию «Заплатил за газ — и нет пени!». По ее условиям, пеня списывается каждому жителю, который полностью оплатит долги за газ до 31 декабря 2017 года.