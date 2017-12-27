КЛЮЧАВТО предложил приобретение каско на особых условиях

В КЛЮЧАВТО до 31 декабря работает программа «Тотального страхования», подразумевающая приобретение полиса полной защиты каско для клиентского автомобиля на особых условиях

«Страховую программу можно оплачивать помесячно или оформить рассрочку без первоначального взноса. Подобный формат работы позволяет оптимизировать финансовые затраты на страховой полис и формировать бюджет владельца автомобиля на удобный для него период времени», — рассказали в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Два варианта оплаты каско — ежемесячный платеж или рассрочка без первоначального взноса предоставляются до конца текущего года. Такая программа помесячного погашения стоимости полиса в страховом подразделении автохолдинга запущена в Краснодарском крае впервые, ее аналогов в регионе нет. Дополнительно страховые услуги действуют в Ростовской области и СКФО.

«Программа рассрочки среди страховых услуг стала некой базой для развития дополнительных услуг страхования, которые мы предоставляем нашим клиентам, — отметила руководитель отдела страхования КЛЮЧАВТО Инна Шевченко. — Для КЛЮЧАВТО проект по ежемесячной оплате страхового полиса дебютировал в этом месяце. Пилотная программа предназначена для тех клиентов, которые задумываются о дополнительном полисе, но в силу определенных обстоятельств медлят с его приобретением».

Она пояснила, как работает такая схема оплаты: владелец ежемесячно взносит стандартный рассчитанный на его автомобиль платеж, тем самым дополнительно страхуя модель от внешних факторов. В любой момент в течение года есть возможность прекращения оплаты полиса и прекращения его действия. Как правило, это актуально для зимнего периода, в том числе в силу погодных условий и ситуаций на дорогах.

Программы рассрочки и ежемесячного платежа действуют во всех регионах присутствия КЛЮЧАВТО — Краснодарском крае, Ростовской области и Северо-Кавказском федеральном круге.