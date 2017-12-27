Туапсинский порт отметит 25 лет со дня акционирования

АО «Туапсинский морской торговый порт» отпразднует 25-летний юбилей акционирования

Свидетельство о государственной регистрации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» было получено 28 декабря 1992 года. Порт стал вторым российским черноморским портом по грузообороту и основным по нефтеналивным операциям.

«В отличие от многих предприятий, которые в тот период переживали упадок, порт оставался одной из немногих опор, «державших» экономику не только района, но и края. ТМТП продолжал работать, принимать грузы и решать социальные задачи. Год от года увеличивающийся поток груза требовал обновления перегрузочной техники и модернизации портового флота, реконструкции причалов и складских помещений, строительства новых производственных мощностей», — сообщает пресс-служба ТМТП.

В 2000 году порт первым в России купил два портальных крана фирмы «Готвальд» грузоподъемностью 53 тонны каждый. В те же годы в ТМТП появились буксиры «Ахилл» и «Атлант». В 2009 году предприятие вошло в состав Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) — международную транспортную группу. С 2010 года началась реализация долгосрочных инвестиционных программ по развитию порта. Временем крупнейших инвестпроектов стали 2015 и 2016 годы — построили терминал по перевалке зерновых культур пропускной мощностью 2 млн тонн, перегрузочный комплекс по перевалке скоропортящейся продукции, обновили все стендера на нефтеналивном причале, пропускная способность по перевалке черных металлов была увеличена до 2,8 млн тонн в год, средства вкладывались в обновление перегрузочной техники, повышению производительности способствовала и программа обновления буксирного флота.

В 2012 году ТМТП стал «Лидером экономики Кубани», в том же году Ассоциация морских торговых портов России присудила предприятию первое место в номинации «Лучшая стивидорная компания». К 2016 году пропускная способность порта по сухим грузам увеличилась с 5,9 млн тонн до 8 млн.

В эти же годы на предприятии осуществили проекты по повышению безопасности экологичности производства. За пять лет полностью заменили системы противоаварийной защиты Нефтерайона, в 2012 году Туапсинский порт первым среди отечественных стивидоров установил генераторы водяного тумана в зоне хранения и погрузки угля при перевалке угля.

«Система пылеподавления позволила в 10 раз снизить объем пыления, что вместе с установленным 6-метровым шумопылезащитным экраном, современными системами мониторинга позволило на порядок улучшить экологические показатели порта и контроль за ними. Значительно повысить уровень экологической защищенности акватории Туапсинского порта позволила реализация программы по обновлению флота. По заказу ТМТП были построены современные буксиры, пожарное судно, нефтемусоросборщик и уникальное, многоцелевое нефтеналивное судно с нефтесборным оборудованием "Эколог"», — подчеркнули в пресс-службе.

В 2017 году порт инвестировал более 550 млн рублей в развитие. Были приобретены еще одним портальный кран Mantsinen, новые погрузчики, продолжена реализация проекта по увеличению мощности зернового терминала.

За последние шесть лет пропускная способность порта по сухим грузам увеличилась с 5,9 млн тонн до 8,1 млн тонн, улучшилось качество их обработки.