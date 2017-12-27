На Ставрополье подросток умер на улице от переохлаждения
В Ставропольском крае выясняют обстоятельства смерти подростка в Ипатовском районе
Инцидент произошел в селе Большая Джалга. Днем 25 декабря на улице прохожие заметили тело 14-летнего подростка. Экспертиза показала, что смерть юноши наступила из-за переохлаждения, а накануне подросток употреблял спиртное, сообщает «Российская газета».
Проводится доследственная проверка.
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