На Ставрополье подросток умер на улице от переохлаждения

В Ставропольском крае выясняют обстоятельства смерти подростка в Ипатовском районе

Инцидент произошел в селе Большая Джалга. Днем 25 декабря на улице прохожие заметили тело 14-летнего подростка. Экспертиза показала, что смерть юноши наступила из-за переохлаждения, а накануне подросток употреблял спиртное, сообщает «Российская газета».

Проводится доследственная проверка.