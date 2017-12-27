В Москве на фабрике бывший собственник открыл стрельбу

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Москве 27 декабря открыли стрельбу на фабрике «Меньшевик»

Фабрика находится на улице Иловайской. По предварительным данным, стрельбу открыл бывший владелец предприятия. Один человек погиб, еще трое ранены, сообщает ТАСС.

Территорию фабрики оцепили, внутри могут находиться заложники. На место происшествия прибыл глава столичной полиции Олег Баранов. Полицейские не могут войти в здание, но установили связь с открывшим стрельбу. От него не поступало никаких требований.

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