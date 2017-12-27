Новый глава Майкопа назвал приоритетом работу с детьми

И.о. главы Майкопа Андрей Гетманов встретился с директорами общеобразовательных и спортивных школ, учреждений дополнительного образования, заведующими детскими садами

«Все задачи и вопросы, касающиеся воспитания и образования подрастающего поколения в столице Адыгеи, мы будем решать вместе. Готовы оказывать вам всю возможную помощь и поддержку — и рассчитываем на помощь и конструктивные предложения с вашей стороны», — обратился и.о. главы к руководителям образовательной сферы.

Андрей Гетманов поручил контролировать качество школьного питания и следить за тем, какие продукты получают майкопчане в школах и детских садах. По мнению и.о. мэра, необходимо уделять больше внимания физическому развитию школьников, активнее привлекать их к спортивным занятиям и участию в соревнованиях по разным видам спорта, сообщает пресс-служба администрации города.