В Темрюкском районе оторвавшееся колесо КамАЗа попало в женщину

Краснодарский край

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  • © Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Темрюкском районе 26 декабря женщина пострадала из-за того, что у грузовика оторвалось колесо

Авария случилась в 16:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 46-летний водитель не обеспечил техническое исправное состояние грузовика в пути и у машины оторвалось колесо. Оно травмировало 59-летнюю женщину, стоявшую на обочине, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Женщину госпитализировали. Проводится проверка.

ДТП Темрюкский район
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