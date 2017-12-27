В Темрюкском районе оторвавшееся колесо КамАЗа попало в женщину

В Темрюкском районе 26 декабря женщина пострадала из-за того, что у грузовика оторвалось колесо

Авария случилась в 16:30 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 46-летний водитель не обеспечил техническое исправное состояние грузовика в пути и у машины оторвалось колесо. Оно травмировало 59-летнюю женщину, стоявшую на обочине, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Женщину госпитализировали. Проводится проверка.