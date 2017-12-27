В России на школьные автобусы поставят желтые мигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее дополнительные требования к перевозке групп детей на автобусах

Распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства.

Согласно документу, с 1 июля 2018 года на крыше автобуса необходимо будет установить проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета.

Мигалки должны быть включены только при движении автобуса, а стаж работы водителя, обладающего правами категории D, должен быть не менее года.

Как сообщали Юга.ру, ранее Генпрокуратура РФ предложила сопровождать машинами ДПС каждый автобус с детьми.