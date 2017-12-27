В Краснодаре мужчина пытался перебросить через забор колонии почти 30 бутылок со спиртом

В Краснодаре сотрудники исправительной колонии предотвратили передачу крупной партии спирта

По данным УФСИН по региону, на прилегающей территории колонии № 14 задержали мужчину, который пытался перебросить пластиковые бутылки со спиртом через ограждение. При досмотре у него нашли пакет с 28 бутылками объемом 1,5 литра каждая, сообщает «Интерфакс».

По данным ФСИН, бутылки предназначались 56-летнему арестанту.