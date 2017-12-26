Электроснабжение Южной Осетии восстановили на четвертый день

Южная Осетия

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  • © фото с сайта pixabay.com

В Южной Осетии более трех суток не было света из-за аварии на ЛЭП

Как сообщали Юга.ру, отключение произошло днем 23 декабря из-за сильного снегопада. Сложные погодные условия затрудняли работу энергетиков.
Ремонтным бригадам удалось устранить повреждения на линии в Дзомагском ущелье, снабжающей электричеством всю республику, только на четвертый день.

К ликвидации произошедшего были привлечены военнослужащие министерства обороны РЮО, сотрудники МВД и вертолеты МЧС. Контролировал ход работ президент республики Анатолий Бибилов, передает ИА «Рес».

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