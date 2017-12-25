В Сочи из-за непогоды сошли сели и оползни
В Сочи ликвидируют последствия сильных ливней, продолжающихся два дня
Ливни спровоцировали сели и оползни, из-за них перекрывали дорогу в селе Барановка. В результате схода грязевого потока смыло опору газовой трубы — она провисла в воздухе, но разрыва нет.
Оползень был зафиксирован на лесном склоне рядом с проезжей частью около села Каштаны. Сейчас там организовано круглосуточное дежурство дорожников.
В Лазаревском стихия повалила несколько деревьев, два из них перекрыли дорогу, их уже убрали.
Подвижка увлаженного грунта также зафиксирована на территории садового товарищества на улице Макаренко, но угрозы строению нет, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщали Юга.ру, 25 декабря в Сочи объявили экстренное предупреждение по сильным осадкам. Также действует предупреждение об опасности схода лавин в горах Краснодарского края.
�� На море шторм, поляну засыпает ❄️, а прибрежный Сочи заливает ☔️ С самого раннего утра на курорте идёт залповый субтропический ливень �� На улицах уже просто невозможно передвигаться без резиновых сапог ����♂️ По прогнозу дождь будет идти без остановки как минимум до полуночи, дальше его сила будет потихоньку спадать и к раннему утру он должен прекратиться ☔️�� Такая картина на Гагарина ☝️ А Адлер опять скорее всего капитально топит. Сочинцы, как обстановка в городе❓ Как Адлер❓ P.S. Присылайте нам в директ эпические фото и видео потопа ✅ #ПотопСочи Видео: @sochi_online #sochi_online
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