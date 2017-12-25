В Сочи из-за непогоды сошли сели и оползни

В Сочи ликвидируют последствия сильных ливней, продолжающихся два дня

Ливни спровоцировали сели и оползни, из-за них перекрывали дорогу в селе Барановка. В результате схода грязевого потока смыло опору газовой трубы — она провисла в воздухе, но разрыва нет.

Оползень был зафиксирован на лесном склоне рядом с проезжей частью около села Каштаны. Сейчас там организовано круглосуточное дежурство дорожников.

В Лазаревском стихия повалила несколько деревьев, два из них перекрыли дорогу, их уже убрали.

Подвижка увлаженного грунта также зафиксирована на территории садового товарищества на улице Макаренко, но угрозы строению нет, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря в Сочи объявили экстренное предупреждение по сильным осадкам. Также действует предупреждение об опасности схода лавин в горах Краснодарского края.