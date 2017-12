В Сочи из-за непогоды сошли сели и оползни

На море шторм, поляну засыпает ❄️, а прибрежный Сочи заливает ☔️ С самого раннего утра на курорте идёт залповый субтропический ливень На улицах уже просто невозможно передвигаться без резиновых сапог ‍♂️ По прогнозу дождь будет идти без остановки как минимум до полуночи, дальше его сила будет потихоньку спадать и к раннему утру он должен прекратиться ☔️ Такая картина на Гагарина ☝️ А Адлер опять скорее всего капитально топит. Сочинцы, как обстановка в городе❓ Как Адлер❓ P.S. Присылайте нам в директ эпические фото и видео потопа ✅ #ПотопСочи Видео: @sochi_online #sochi_online

