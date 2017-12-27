«Кубаньэнерго» установило 8 тыс. «умных» счетчиков в юго-западном энергорайоне

Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети продолжают работу по установке автоматизации системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ)

Работа ведется для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии. С начала 2017 года энергетики безвозмездно установили более 8 тысяч «умных» счетчиков на территории Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов.

«Современные приборы имеют немало преимуществ с технической точки зрения. Система учета экономит электроэнергию, рассчитывая ее оплату по времени суток. Новые счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и ночью платить за электроэнергию меньше, чем днем. Также система может предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием», — отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

При установке новых приборов выполняется замена вводов к домам. Специалисты применяют современный самонесущий изолированный провод. Он позволяет повысить качество и надежность электроэнергии, защищает от поражения током. Показания счетчика снимаются дистанционно, вся полученная информация поступает по каналам радиосвязи в центр сбора и обработки информации.