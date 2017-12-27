«Кубаньэнерго» установило 8 тыс. «умных» счетчиков в юго-западном энергорайоне

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы «Кубаньэнерго»

Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети продолжают работу по установке автоматизации системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ)

Работа ведется для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии. С начала 2017 года энергетики безвозмездно установили более 8 тысяч «умных» счетчиков на территории Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов. 

«Современные приборы имеют немало преимуществ с технической точки зрения. Система учета экономит электроэнергию, рассчитывая ее оплату по времени суток. Новые счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и ночью платить за электроэнергию меньше, чем днем. Также система может предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием», — отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

При установке новых приборов выполняется замена вводов к домам. Специалисты применяют современный самонесущий изолированный провод. Он позволяет повысить качество и надежность электроэнергии, защищает от поражения током. Показания счетчика снимаются дистанционно, вся полученная информация поступает по каналам радиосвязи в центр сбора и обработки информации.

Кубаньэнерго Энергетика
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Москве на фабрике бывший собственник открыл стрельбу
В Краснодаре мужчина украл в магазине красную икру и съел 11 банок за несколько часов
В Гулькевичском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Темрюкском районе оторвавшееся колесо КамАЗа попало в женщину
В России на школьные автобусы поставят желтые мигалки
В Краснодаре машина насмерть сбила пешехода

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале