Умер композитор Владимир Шаинский

Композитор Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет

Об этом 26 декабря сообщил телеканал «Культура». Сын Шаинского подтвердил смерть отца, добавив, что тот недавно перенес операцию, передает RT.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Известен как автор произведений для детей и мелодий для художественных кинолент и мультфильмов, среди них «Чебурашка», «Крошка Енот», «Дважды два — четыре», «Школьный вальс», «Пока бьют часы». Кроме того, он написал песню «Мы начинаем КВН». Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

Последние годы композитор жил в США.