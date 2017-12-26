В Крыму в ДТП с грузовиком пострадали младенец и его четырехлетний брат

Крым

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым
  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым

В Симферополе вечером 25 декабря легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, двое малолетних детей получили травмы

На улице Героев Сталинграда женщина за рулем Mercedes-Benz Vaneo ехала со стороны улицы Васильева в направлении Жукова и врезалась в стоявший на обочине грузовик Scania.

В результате пострадали два ребенка, которые ехали в легковушке. Годовалый ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, его брат — открытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние, многочисленные переломы свода и основания черепа, передает «Севастополь.ру». Их госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Дети ДТП
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В Крыму в ДТП с грузовиком пострадали младенец и его четырехлетний брат

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