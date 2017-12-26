В Адыгее на новогодних праздниках ждут до 100 тыс. туристов

Все туристские объекты Адыгеи готовятся к встрече гостей на новогодние праздники. Планируется, что республику посетит более 100 тыс. туристов и экскурсантов

По словам специалистов туротрасли, для отдыхающих подготовлена насыщенная программа, их ждет множество экскурсий и отдых на любой вкус: катание на лыжах, санках, снегоходах, зимний рафтинг, джипинг, конные походы.



«Серьезное внимание уделяется обеспечению безопасности туристов. Для них подготовлены специальные памятки по безопасному отдыху, а руководителям гостиничных и туристских объектов даются практические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, организации безопасного отдыха, а также антитеррористической защищенности собственных объектов», — сообщили в комитете РА по туризму и курортам.

Несмотря на общую по стране тенденцию снижения темпов роста внутреннего туристского потока, по итогам 2017 года прогнозируется сохранение положительной динамики посещения туристами республики на уровне 430–435 тыс. отдыхающих, с приростом потока туристов в 4–5%.