Сторонники Собчак опровергли открытие штабов в Дагестане и Ингушетии

Сотрудник московского штаба Ксении Собчак опроверг сообщения об открытии штабов в Ингушетии и Дагестане

«Ни в Ингушетии, ни в Дагестане штабов нет и не будет. Там есть отделение партии "Гражданская инициатива", но это к нашей президентской кампании не имеет отношения. Возможно, подписи будут помогать собирать, но штабов не будет», — заявил сотрудник московского штаба Александр Белоновский корреспонденту «Кавказского узла».

Он подчеркнул, что на юге у Собчак только один штаб — в Ростове-на-Дону. Его руководитель Анастасия Шевченко также заявила журналистам, что ничего не слышала об открытии штабов в Дагестане и Ингушетии.

«Мне звонили из Минеральных Вод, где хотят открыть штаб, и будут с Тимуром [Валеевым] обсуждать эту идею. Мне звонили из Волгодонска — хотят открыть народный штаб. Но из Дагестана никто не звонил, и из Ингушетии мне не звонили», — сказала она.

Во время разговора с корреспондентом Шевченко связалась с Валеевым через мессенджер, но он отказался от комментариев по этому вопросу, заявив, что это вопросы для московского штаба.

Как сообщали Юга.ру, в начале декабря СМИ сообщили, что на Северном Кавказе будут работать два предвыборных штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак — в Дагестане и Ингушетии. В середине ноября команда Собчак рассказывала, что в Чечне, Ингушетии и Дагестане не нашлось желающих на позицию координатора штаба.