В Армавире адвоката будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Армавире завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката, которого обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере

По версии следствия, СК занимался проверкой в отношении жителя Армавира. Тот заключил с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи.

«Адвокат, введя своего доверителя в заблуждение, сообщил, что при условии передачи ему 3 млн рублей он может поспособствовать непривлечению мужчины к уголовной ответственности, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Указанная денежная сумма якобы предназначалась для должностных лиц правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Мужчина согласился, но сообщил о предложении адвоката в УФСБ по региону. Во время встречи со злоумышленником заявитель передал ему деньги. После адвоката задержали.

Уголовное дело направили в суд.

Армавир Мошенничество
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