Кондратьев предложил сделать Краснодар более круглым

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о приоритетах развития Кубани в 2018 году

В интервью краевым телеканалам глава края сказал, что в 2018 году основные расходы краевого бюджета будут направлены на развитие системы здравоохранения и образования. Также в перечне основных задач дорожная сфера. В Краснодаре в 2017 году реконструировали 74 км дорог. Губернатор считает, что этого недостаточно и нужны кардинальные перемены.

«Уже планируется алгоритм, мы обращались к институтам, которые занимаются транспортной логистикой. Невозможно сделать транспортную логистику, если форма города неверная. Город должен быть круглым, как Москва. Радиальным. Мы сегодня начинаем проектировать новый город, развивая Краснодар в северном направлении. По решению правительства 1 тыс. га уже передали Краснодару. Вскоре будет рассматриваться вопрос о передаче нам еще около 620 га. За счет этого форма города будет закругляться. Это будет новый Краснодар, который будет двигаться и где мы попытаемся радиусом наводить транспортную логистику. Сегодня даже из-за геометрии города нам это сделать очень сложно», — цитирует Кондратьева «Кубань 24».