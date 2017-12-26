В Краснодаре горел ресторан «The Печь»

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
  • © Фото Анны Гуреевой

В Краснодаре 26 декабря произошел пожар в ресторане в центре города

Сообщение о возгорании кровли ресторана «The Печь» на пересечении улиц Ленина и Рашпилевской поступило в 11:43, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

В 12:19 пожар был ликвидирован на площади 30 кв. метров. На месте работали семь человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Краснодар Пожары
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