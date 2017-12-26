В Краснодаре в результате пожара погиб ребенок

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту гибели десятилетнего ребенка при пожаре

Утром 26 декабря очевидцы сообщили о пожаре в комнате на третьем этаже дома по улице Алтайской, где жила семья из пяти человек — супруги и трое детей. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело малолетнего мальчика. Предварительной причиной его смерти назвали отравление угарным газом.

«Проявляя преступную небрежность, взрослые не приняли своевременных мер по ликвидации возгорания, не обеспечив безопасное нахождение детей в жилище. В результате пожара погиб старший сын женщины», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

В отношении родителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Проверяется, были ли подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает следователь. Назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Дети Краснодар Пожары Следственный комитет
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