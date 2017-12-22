Как торговые центры и магазины Краснодара работают в новогодние праздники

Юга.ру выяснили график работы торгово-развлекательных центров и популярных магазинов Краснодара в предпраздничные и праздничные дни.

График работы ТРЦ «Галерея Краснодар» в новогодние праздники До 30 декабря «Галерея» работает на час дольше обычного — с 10:00 до 23:00. 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января ТРЦ начнет работу в 12:00 и закончит в 22:00. С 2 января «Галерея» переходит на штатный режим работы — с 10:00 до 22:00.

График работы ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» в новогодние праздники До 30 декабря включительно МЕГА и ИКЕА работают с 10:00 до 23:00, «Ашан» — с 8:00 до 00:00. «Леруа Мерлен» — с 8:00 до 23:00. 31 декабря весь ТЦ работает до 18:00. 1 января магазины торгового центра начинают работу в 14:00. «Ашан» открывается 3 января, «Леруа Мерлен» работает со 2 января.

График работы ТРЦ «OZ МОЛЛ» в новогодние праздники 31 декабря «OZ МОЛЛ» работает с 10:00 до 19:00. 1 января — с 15:00 до 00:00. 2-7 января ТРЦ будет работать с 10:00 до 00:00.

График работы ТРЦ «Красная Площадь» в новогодние праздники ТРЦ «Красная Площадь» до 30 декабря будет работать по графику с 10:00 до 23:00. 31 декабря — до 20:00. 1 января — с 15:00 до 22:30. С 2 января ТРЦ переходит на обычный режим работы (с 10:00 до 22:00).

График работы ТРК «СБС Мегамолл» в новогодние праздники Торговая галерея в «СБС Мегамолл» до 30 декабря будет работать по графику с 10:00 до 23:00. 31 декабря — до 18:00. 1 января — с 12:00 до 22:00. 2-8 января ТРЦ будет работать с 10:00 до 22:00. Развлекательный центр СБС до 30 декабря будет работать по графику с 9:00 до 5:00, 31 декабря — до 18:00. 1 января — с 11:00 до 05:00. 2-8 января ТРЦ будет работать с 09:00 до 05:00.

График работы ТРК «Галактика» в новогодние праздники ТРК «Галактика» до 30 декабря будет работать с 10:00 до 22:00. DNS и Media Markt — до 23:00. 31 декабря торговые галереи работают с 10:00 до 18:00, «Касторама» — с 08:00 до 18:00, Media Markt — до 20:00. 1 января «Галактика» начинает работу в 13:00, 2 января переходит на обычный режим работы. «О'КЕЙ» с 25 по 30 декабря будет работать круглосуточно, 31 декабря — до 21:00. 1 января — с 13:00 до 23:00.

График работы ТРК «Меридиан» в новогодние праздники «Меридиан» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00. 1 января у ТРК выходной. С 2 января комплекс переходит на штатный режим работы — с 10:00 до 21:00.

График работы ТРК «СИТИ ЦЕНТР» в новогодние праздники До 30 декабря «СИТИ ЦЕНТР» работает с 10:00 до 22:00. 31 декабря — с 10:00 до 17:00. 1 января ТРК начнет работу в 11:00 и закончит в 22:00. С 2 по 8 января график работы будет с 10:00 до 22:00.

График работы ТЦ «Карнавал» в новогодние праздники ТЦ «Карнавал» до 30 декабря работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00, «Магнит» — до 03:00. 31 декабря — до 19:00. Во время вопроса представитель «Карнавала» сказал, что пока что затрудняется ответить по поводу режима работы 1 января. 2 января ТЦ будет работать в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

График работы супермаркетов «Табрис» в новогодние праздники 31 декабря магазины «Табрис» будут работать до 22:00. 1 января они начнут работу в 11:00.

График работы METRO Cash and Carry в новогодние праздники METRO Cash and Carry 31 декабря работает до 20:00, 1 января — с 13:00. В остальные дни — круглосуточно.





График работы гипермаркетов «О’КЕЙ» в новогодние праздники Магазины «Окей» в Краснодаре с 25 по 30 декабря будут работать круглосуточно. 31 декабря гипермаркеты начнут работу с 12:00 и закроются в 21:00. 1 января «Окей» откроется в 13:00 и будет работать до 23:00.

Со 2-го января все магазины будут работать в обычном режиме с 8 до 00:00. Обратите внимание, что расписание работы гипермаркета «Окей», расположенного в ТРК «Галактика» указано на отдельном слайде. После 2-го января он будет работать как обычно, до 23:00.

График работы гипермаркетов «Лента» в новогодние праздники Гипермаркеты «Лента» до 31 декабря будут работать в обычном режиме, круглосуточно. 31 декабря магазины закроются вечером, после 21:00. Последним закроется гипермаркет на Восточном обходе, в 22:00. 1-го января все магазины откроются в 10:00 и дальше будут работать в прежнем режиме, круглосуточно.