В Адыгее полностью обновили автопарк скорой помощи

За последние пять лет в Адыгее полностью обновили автопарк скорой медицинской помощи

Как уточнили минздраве Республики Адыгея, с 2012 по 2016 годы за счет федерального бюджета приобрели 24 автомобиля, за счет средств республиканского бюджета — 5 карет скорой помощи. 25 декабря в Адыгею по распоряжению Правительства РФ поступило еще 14 новых автомобилей.

«Автомобили повышенной проходимости смогут своевременно прийти на вызов в самые отдаленные населенные пункты. Кареты скорой помощи укомплектованы современным медицинским оборудованием — дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС и навигаторами», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По словам главврача Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи Ильи Есауленко, все бригады скорой помощи оснащены системой «Микард», интеллектуальной поддержкой, позволяющей сразу расшифровывать, активировать и передавать данные пациента в Региональный сосудистый центр.

С 1 октября 2017 года произведена централизация службы скорой медицинской помощи, было произведено подключение к единой диспетчерской службе. В целом по республике работает 43 бригады скорой помощи.