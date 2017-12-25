Неисправный грузовой состав вызвал задержку в движении поездов в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи на однопутном участке перегона Дагомыс — Сочи утром 25 декабря по техническим причинам был остановлен грузовой электропоезд

Остановка произошла в 10:10, она спровоцировала задержки нескольких составов от 30 минут до полутора часов. В том числе отстал пассажирский поезд дальнего следования Москва — Адлер, электропоезд «Ласточка» сообщения Краснодар — Роза Хутор и четыре поезда пригородного сообщения.

Всю оперативную информацию о задержке поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Поезда РЖД Сочи
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