Десять участников из Краснодарского края и Адыгеи вышли в финал конкурса «Лидеры России»

Стали известны имена финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Южного федерального округа

Из 30 финалистов ЮФО восемь человек представляют Краснодар, по одному человеку — Новороссийск и Республику Адыгея.

Финалисты из Краснодарского края: Расул Гезалов (Краснодар), Владимир Глинский (Краснодар), Максим Дузь (Краснодар), Михаил Каминский (Краснодар), Сергей Клыков (Краснодар), Алексей Корниенко (Краснодар), Никита Кулейкин (Дорожник, Республика Адыгея), Игорь Мищенко (Краснодар), Юрий Мордвин (Краснодар), Роман Проценко (Новороссийск).

Из 199 тыс. подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли 2 тыс. 691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, на нем определятся 100 победителей. Все они получат возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.



