В горах Сочи откроют ферму северных оленей
В пихтовом лесу Красной Поляны откроют оленью ферму на высоте 1660 метров над уровнем моря
Всего на ферме поселятся 12 северных оленей — 10 взрослых особей и два олененка, сообщили в пресс-службе горно-туристического центра «Газпром».
Клички животным придумают вместе с гостями праздника в день открытия фермы, 27 декабря. С 11:00 до 12:00 вход будет свободным.
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