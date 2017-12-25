В горах Сочи откроют ферму северных оленей

В пихтовом лесу Красной Поляны откроют оленью ферму на высоте 1660 метров над уровнем моря

Всего на ферме поселятся 12 северных оленей — 10 взрослых особей и два олененка, сообщили в пресс-службе горно-туристического центра «Газпром».

Клички животным придумают вместе с гостями праздника в день открытия фермы, 27 декабря. С 11:00 до 12:00 вход будет свободным.