В горах Сочи откроют ферму северных оленей

Краснодарский край

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  • Оленья ферма в Красной Поляне © Фото пресс-службы горно-туристического центра «Газпром»
  • Оленья ферма в Красной Поляне © Фото пресс-службы горно-туристического центра «Газпром»
  • Оленья ферма в Красной Поляне © Фото пресс-службы горно-туристического центра «Газпром»

В пихтовом лесу Красной Поляны откроют оленью ферму на высоте 1660 метров над уровнем моря

Всего на ферме поселятся 12 северных оленей — 10 взрослых особей и два олененка, сообщили в пресс-службе горно-туристического центра «Газпром».

Клички животным придумают вместе с гостями праздника в день открытия фермы, 27 декабря. С 11:00 до 12:00 вход будет свободным.

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