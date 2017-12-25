В Каневской установили 15-метровую елку

В станице Каневской на площади у районного Дома культуры установили главную новогоднюю ель

В этом году высота елки рекордная — 15 метров. Это на 3 метра ниже, чем самый высокий флагшток в районе, который установили ко Дню России 12 июня.

Директор парка 30-летия Победы Иван Луценко сказал, что нынешняя елка — самая высокая из всех деревьев, которые устанавливали в станице перед Новым годом. Елку украсили шарами и бантами в красных и золотых тонах и 240-метровой гирляндой, сообщает пресс‑служба администрации Каневского района.

В центральном парке Каневской также установили горку, по которой можно скатиться без снега. Деревянная конструкция длиной в 60 метров снабжена специальным пластиковым покрытием, которое позволяет кататься на надувных санках-тюбингах.