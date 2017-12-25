В Каневской установили 15-метровую елку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Каневского района
  • © Фото пресс-службы администрации Каневского района

В станице Каневской на площади у районного Дома культуры установили главную новогоднюю ель

В этом году высота елки рекордная — 15 метров. Это на 3 метра ниже, чем самый высокий флагшток в районе, который установили ко Дню России 12 июня.

Директор парка 30-летия Победы Иван Луценко сказал, что нынешняя елка — самая высокая из всех деревьев, которые устанавливали в станице перед Новым годом. Елку украсили шарами и бантами в красных и золотых тонах и 240-метровой гирляндой, сообщает пресс‑служба администрации Каневского района.

В центральном парке Каневской также установили горку, по которой можно скатиться без снега. Деревянная конструкция длиной в 60 метров снабжена специальным пластиковым покрытием, которое позволяет кататься на надувных санках-тюбингах.

Каневской район Новый год
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта
В Адыгее устроят дефиле Дедов Морозов
Форвард «Краснодара» Смолов попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca
В Госдуме рассказали, какие подарки депутаты дарят друг другу на Новый год
Первышов поручил обновить систему теплоснабжения Краснодара
В Адыгее полностью обновили автопарк скорой помощи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале