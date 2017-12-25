В Армавире ребенок разбился при падении из окна

В Армавире возбудили дело после гибели ребенка, выпавшего из окна

Уголовное дело по факту гибели возбудили по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

По словам очевидцев, инцидент случился на улице Ефремова. Ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна на пятом этаже.