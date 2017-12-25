В Краснодаре учительница незаконно собирала с родителей деньги на нужды класса

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в отношении школьной учительницы возбудили уголовное дело о мошенничестве

Во время прокурорской проверки установили, что 39-летняя учительница начальных классов школы № 22 с августа по ноябрь собирала с родителей деньги якобы на нужды класса. Потом она отказалась признать сам факт сбора, а деньгами распорядилась по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По материалам проверки возбудили уголовное дело. Директору школы прокуратура внесла представление, учителя уволили.

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