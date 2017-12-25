В Крым вернули утерянный фотоальбом царской семьи

Ливадийскому дворцу передали альбом с фотографиями членов царской семьи в подарочном исполнении 1875 года

Артефакт считался утерянным, но его нашли, затем фонд «Возрождение традиций» выкупил его и передал музею. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил мецената и выразил уверенность, что артефакт будет пользоваться популярностью в экспозиции музея.

«Это ценный экспонат для Ливадийского музея, и спасибо тем, кто проявил частную инициативу и приобрел артефакт, который пополнил коллекцию музея, — сказал Аксенов. — На мой взгляд, это будет интересно не только крымчанам, но и всем туристам, кто захочет ознакомиться с историей царской семьи».

Альбом в сафьяновом переплете декорирован серебряными золочеными украшениями с опаковой эмалью разных цветов и фигурной застежкой, в нем содержится 22 семейных фотографии Александра II и Марии Александровны, а также членов российского императорского и английского королевского дворов. Он был выполнен Московской серебряной фабрикой по заказу Российского императорского дома и является художественно-историческим документом эпохи, передает пресс-служба главы Крыма.