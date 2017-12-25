В Сочи во время драки пострадали два человека
В Сочи 24 декабря на улице произошла массовая драка
В полицию около 2:00 поступило сообщение о нарушении общественного порядка. По предварительным данным, на перекрестке улиц Воровского и Либкнехта произошел конфликт и началась драка между семью людьми, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Два человека пострадали, их госпитализировали. Полиция проводит проверку.
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