Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы в РФ

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что Россия сталкивается с иностранным вмешательством в выборы с 2016 года

По ее словам, вмешательство, с которым сталкивался ЦИК, идет с разных сторон. В частности, оно выражалось в распространении ложной информации о результатах выборов.

«Оно (иностранное вмешательство) очень разнообразно: берется какая-то ситуация, интерпретируется не так, как оно на самом деле было. Потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться, создается мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, все плохо», — сказала Памфилова в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Она добавила, что у ЦИК возникали проблемы и с международными наблюдателями.

«И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие были моменты, приходилось предупреждать», — добавила глава ЦИК.

При этом она подчеркнула, что ЦИК готов к возможным разговорам о «непрозрачности подсчетов».

«У нас свыше 90 тыс. камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть, любой регион нажал и посмотрел. Это беспрецедентная вещь, — отметила Памфилова. — Мы ввели вот этот QR-код, машиночитаемый протокол, когда тут же отсканировано, то он вообще исключает практически какие-либо ошибки, его уже нельзя будет подделать. Мы сейчас увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемых КОИБ, которые быстро считают голоса».

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. По подсчетам Центризбиркома, в президентских выборах в РФ планирует принять участие от 13 до 15 кандидатов, в том числе действующий президент Владимир Путин.