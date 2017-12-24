Стал известен график движения новогодних трамваев в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы МУП «КТТУ»

МУП «КТТУ» опубликовало график движения новогодних трамваев, украшенных гирляндами

Праздничные трамваи будут курсировать ежедневно с 23 декабря по 14 января. В день на маршрут будет выходить по два таких трамвая. Гирлянды на них будут включены с момента выхода из депо до 9:00, а также с 16:30 до захода в депо.

Местонахождение новогодних трамваев можно будет уточнить по телефону горячей линии КТТУ — 262-51-15.

Полный список маршрутов со временем отправления вагонов с конечных станций опубликован на сайте предприятия.

Краснодар Общественный транспорт
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