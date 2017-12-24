В Усть-Лабинске прошел съезд Дедов Морозов

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Усть-Лабинского района

Деды Морозы и Снегурочки из всех поселений Усть-Лабинского района Кубани приняли участие в традиционном праздничном шествии в преддверии Нового года

Праздник начался с театрализованной программы на центральной площади Усть-Лабинска возле администрации. После по главной улице города состоялся сам парад. Помимо Дедов Морозов и Снегурочек в нем приняли участие сказочные герои, а также жители города.

«Такой старт новогодним праздникам дается в районе уже традиционно. В прошлом году парад Дедов Морозов собрал больше сотни живых символов Нового года», — отметили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

В пресс-службе добавили, что если в прошлом году площадь у главной районной елки украсила скульптура Петуха из ложек, то теперь там установили символ наступающего года — скульптуру собаки из гаечных ключей. Ее собрал в рамках творческого проекта «Место под солнцем» директор районного историко-краеведческого музея, скульптор Фуркат Байчибаев. На изготовление собаки ушло около 60 кг гаечных ключей. Прообразом металлического пса стал домашний питомец скульптора — Чак.

Праздники Усть-Лабинский район

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