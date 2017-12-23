ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба может провести проверку цен на услуги такси агрегаторов

В соцсетях появились сообщения о завышении цен за проезд в такси перед новогодними праздниками. Замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что ведомство может быть проведет проверку.

«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю», — цитирует Цариковского «Интерфакс».

Он уточнил, что повышенные цены могут быть результатом высокого спроса. Если в ФАС докажут, что перезагрузки нет, а цены поднялись на одинаковый уровень, то это уже злоупотребление, либо предварительный сговор.