В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека

Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Чечне произошла массовая авария, где погибли три человека

ДТП случилось в Наурском районе на трассе Моздок — Кизляр между селами Новотерское и Левобережное. По предварительным данным, там столкнулись КамАЗ, Mercedes и ехавшая навстречу BMW. скончались водители иномарок и пассажирка BMW, сообщает РИА «Новости».

В BMW находилась еще одна пассажирка, ее госпитализировали.

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