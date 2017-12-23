В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
В Чечне произошла массовая авария, где погибли три человека
ДТП случилось в Наурском районе на трассе Моздок — Кизляр между селами Новотерское и Левобережное. По предварительным данным, там столкнулись КамАЗ, Mercedes и ехавшая навстречу BMW. скончались водители иномарок и пассажирка BMW, сообщает РИА «Новости».
В BMW находилась еще одна пассажирка, ее госпитализировали.
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