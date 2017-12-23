В Краснодаре сдали литер 6 микрорайона «Губернский»

В Краснодаре 23 декабря группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала шестой дом в микрорайоне «Губернский»

Дом сдали раньше срока. В честь новоселья устроили праздник с фотозоной и играми с героями мультфильмов. Также в «Губернском» открыли первую в городе воркаут-площадку с тренажерным комплексом для людей с ограниченными возможностями. На площадке выступили и провели мастер-класс начальник управления по физкультуре и спорту Краснодара Анатолий Мирошников, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, чемпион Европы, призер Олимпийских игр и чемпионата мира по греко-римской борьбе Юрий Патрикеев, а также чемпионка мира по воркауту Галина Сидоренко.

«Здесь живут счастливые люди! Такое количество спортивных объектов, как в "Губернском", для Краснодара редкость. Впервые здесь появился социально ориентированный проект — площадка, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями. А это самое главное!» — сказал Анатолий Мирошников.

В «Губернском» построен детский сад, в планах возведение ещё одного. На финальной стадии строительства школа на 1,5 тыс. мест.

«Главное для группы компаний "ЮгСтройИнвест" — построить микрорайон с необходимой развитой инфраструктурой для комфортного проживания, — отметил директор по строительству компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Игорь Кобозев. — Сегодня в микрорайоне "Губернский" предусмотрены школа, детские сады, аллеи, организованы широкие проезды, гостевые парковки, движение городского транспорта. И литер 6 — подтверждение этому. Дом построен с детскими комплексами, воркаут-площадкой с комплексом тренажеров для людей с ограниченными возможностями. Надеюсь, что наши дома приносят радость и уют жителям».

Для жителей «Губернского работает крытый тренажерный зал и роллердром. Осенью в микрорайоне открыли аллею площадью более 1,5 га — с фонтаном, колоннадой и арт-объектами. Для автомобилистов «ЮгСтройИнвест» прокладывает новые выезды.

«"Губернский" — микрорайон с хорошей, развитой инфраструктурой. Есть детский садик, строится школа. А у меня как раз подрастают сын и дочка. Сегодня это новоселье — большое радостное событие для всей нашей семьи», — рассказал житель литера 6 Антон Карась.

Сейчас «ЮгСтройИнвест» занимает 4-е место в рейтинге крупнейших застройщиков страны. А в этом году копилку наград пополнила премия «Лидер года», диплом лауреата конкурса «100 лучших товаров России» и Золотой знак «Надёжный застройщик России».