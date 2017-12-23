В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Динском районе 23 декабря произошло ДТП, где пострадали три человека

Авария произошла на трассе Воронежская — Пластуновская. По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-2105 не выдержал боковой интервал и столкнулся с ВАЗ-2107, за рулем которого был 33-летний мужчина, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадали оба водителя и пассажирка ВАЗ-2107. Проводится проверка.

Динской район ДТП
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