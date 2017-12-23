В Крыму произошел сбой в работе автобусных касс

В Крыму во всех автобусных кассах 22 декабря произошел сбой системы

По словам пассажиров, в Евпатории кассиры выписывают билеты за 10 минут до отправления автобуса. На вокзале ждут отправления около 50 человек. В Симферополе пассажиры расплачиваются за билеты в автобусах по наличию мест, сообщает РИА «Крым».

Кассиры утверждают, что в работе системы произошел сбой и когда его устранят не известно. В «Крымавтотрансе» информацию о сбое подтвердили, неполадки возникли по всей республике. Проблему устраняют.