В Волгодонске на рабочего упал противовес для парогенератора. Мужчина погиб

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Волгодонске СК начал проверку по факту гибели рабочего на производстве

Инцидент произошел на территории  филиала АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» «Атоммаш». По предварительным данным, во время зачистки парогенератора на 56-летнего рабочего упал комплект груза противовеса для парогенератора массой 12,7 тонн. От полученных травм мужчина погиб, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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