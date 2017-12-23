В Волгодонске на рабочего упал противовес для парогенератора. Мужчина погиб
В Волгодонске СК начал проверку по факту гибели рабочего на производстве
Инцидент произошел на территории филиала АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» «Атоммаш». По предварительным данным, во время зачистки парогенератора на 56-летнего рабочего упал комплект груза противовеса для парогенератора массой 12,7 тонн. От полученных травм мужчина погиб, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.