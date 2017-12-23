В Ростовской области сгорел частный дом
В Багаевском районе Ростовской области 22 декабря потушили пожар в частном доме
Возгорание произошло на хуторе Пустошкине на улице Ленина. Площадь возгорания в одноэтажном частном доме достигла 129 кв. м. Огонь локализовали в 22:36, потушили — в 22:45, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Никто не погиб и не пострадал. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре человека.
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