В Ростовской области сгорел частный дом

В Багаевском районе Ростовской области 22 декабря потушили пожар в частном доме

Возгорание произошло на хуторе Пустошкине на улице Ленина. Площадь возгорания в одноэтажном частном доме достигла 129 кв. м. Огонь локализовали в 22:36, потушили — в 22:45, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Никто не погиб и не пострадал. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре человека.