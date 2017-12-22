На Кубани предновогодние ярмарки будут работать оба выходных дня
Работу ярмарок в Краснодарском крае продлят в преддверии новогодних праздников
«В ближайшие выходные дни предновогодние ярмарки будут работать кроме субботы еще и в воскресенье. Соответствующее поручение я уже дал, — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. — Наши фермеры получат еще одну прекрасную возможность реализовать свой товар».
По его словам, под проведение ярмарок в крае предусмотрено более 80 площадок.
Главам муниципалитетов губернатор поручил проводить постоянный мониторинг ярмарочных цен, чтобы у жителей была возможность покупать товары с минимальной наценкой, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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