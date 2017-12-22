На Кубани предновогодние ярмарки будут работать оба выходных дня

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру

Работу ярмарок в Краснодарском крае продлят в преддверии новогодних праздников

«В ближайшие выходные дни предновогодние ярмарки будут работать кроме субботы еще и в воскресенье. Соответствующее поручение я уже дал, — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. — Наши фермеры получат еще одну прекрасную возможность реализовать свой товар».

По его словам, под проведение ярмарок в крае предусмотрено более 80 площадок.

Главам муниципалитетов губернатор поручил проводить постоянный мониторинг ярмарочных цен, чтобы у жителей была возможность покупать товары с минимальной наценкой, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Праздники Ярмарки

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