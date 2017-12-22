Верховный суд Дагестана прокомментировал массовую драку у Кайтагского райсуда
В результате массовой драки у Кайтагского райсуда в Дагестане пострадали несколько человек
Об этом сообщили в Верховном суде республики, комментируя инцидент.
Как сообщали Юга.ру, потасовка произошла 20 декабря, в ней участвовали жители села Маджалис По словам очевидцев, в конфликте участвовали охранники главы Кайтагского района Алима Темирбулатова. В МВД по Дагестану факт драки тогда не подтвердили.
В республиканском ВС заявили, что возникший конфликт не был связан с принятым решением суда.
«Стороны по делу после заседания вышли из здания районного суда, после чего между родственниками истца и неизвестными лицами произошел конфликт за территорией здания суда. Так как конфликт произошел возле здания райсуда, работники суда оказали пострадавшим первую медпомощь. Инцидент не был связан с принятым решением суда», — цитирует представителя суда издание «Новое дело».
«Интерфаксу» в суде уточнили, что конфликт произошел после судебного заседания между жителями Маджалиса: с одной стороны были родственники истца, с другой — неизвестные. Но так же подчеркнули, что драка не была связана с вынесенным решением суда.
Для урегулирования конфликта был вызван наряд полиции и скорая помощь. Один человек был доставлен в больницу. В МВД сообщили, что после оказания помощи он был отпущен домой, передает РИА Новости.
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