Верховный суд Дагестана прокомментировал массовую драку у Кайтагского райсуда

В результате массовой драки у Кайтагского райсуда в Дагестане пострадали несколько человек

Об этом сообщили в Верховном суде республики, комментируя инцидент.

Как сообщали Юга.ру, потасовка произошла 20 декабря, в ней участвовали жители села Маджалис По словам очевидцев, в конфликте участвовали охранники главы Кайтагского района Алима Темирбулатова. В МВД по Дагестану факт драки тогда не подтвердили.

В республиканском ВС заявили, что возникший конфликт не был связан с принятым решением суда.

«Стороны по делу после заседания вышли из здания районного суда, после чего между родственниками истца и неизвестными лицами произошел конфликт за территорией здания суда. Так как конфликт произошел возле здания райсуда, работники суда оказали пострадавшим первую медпомощь. Инцидент не был связан с принятым решением суда», — цитирует представителя суда издание «Новое дело».

«Интерфаксу» в суде уточнили, что конфликт произошел после судебного заседания между жителями Маджалиса: с одной стороны были родственники истца, с другой — неизвестные. Но так же подчеркнули, что драка не была связана с вынесенным решением суда.

Для урегулирования конфликта был вызван наряд полиции и скорая помощь. Один человек был доставлен в больницу. В МВД сообщили, что после оказания помощи он был отпущен домой, передает РИА Новости.