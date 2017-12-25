В Краснодарском крае предотвратили хищение газа на 28 млн рублей

С начала 2017 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявили 351 факт нарушения режима газоснабжения и учета газа на сумму более 28 млн рублей

Тех, кто самовольно подключил и использовал газ, привлекали к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. Нарушителям назначили штрафы в размере от 10 до 15 тыс. рублей на общую сумму 411 тыс. рублей. Ущерб уже возмещен на сумму 14 млн рублей, в большинстве случаев деньги поступали в досудебном порядке.

При обнаружении признаков преднамеренного неисполнения договорных обязательств по оплате газа «Газпром межрегионгаз Краснодар» инициирует проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства, передает пресс-служба компании. В этом году СУ СК РФ по Краснодарскому краю уже возбудило два уголовных дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере) по фактам несвоевременной и неполной оплаты за газ со стороны ООО «Славянские тепловые сети» и АО «АТЭК».

АТЭК в полном объеме возместил ущерб на сумму 957,9 млн рублей, после чего уголовное дело было закрыто. По делу против директора «Славянских тепловых сетей» назначена документальная ревизия.