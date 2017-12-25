В Краснодарском крае предотвратили хищение газа на 28 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Смирнова

С начала 2017 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявили 351 факт нарушения режима газоснабжения и учета газа на сумму более 28 млн рублей

Тех, кто самовольно подключил и использовал газ, привлекали к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. Нарушителям назначили штрафы в размере от 10 до 15 тыс. рублей на общую сумму 411 тыс. рублей. Ущерб уже возмещен на сумму 14 млн рублей, в большинстве случаев деньги поступали в досудебном порядке.

При обнаружении признаков преднамеренного неисполнения договорных обязательств по оплате газа «Газпром межрегионгаз Краснодар» инициирует проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства, передает пресс-служба компании. В этом году СУ СК РФ по Краснодарскому краю уже возбудило два уголовных дела по ч. 7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере) по фактам несвоевременной и неполной оплаты за газ со стороны ООО «Славянские тепловые сети» и АО «АТЭК».

АТЭК в полном объеме возместил ущерб на сумму 957,9 млн рублей, после чего уголовное дело было закрыто. По делу против директора «Славянских тепловых сетей» назначена документальная ревизия.

Газ Газпром
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Сочинский ресторан «Брунелло» предложил новогодний ужин за 30 тыс. рублей
Дед Мороз назначил Кадырова помощником по добрым делам
Минсельхоз назвал приемлемую минимальную стоимость бутылки вина
Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы в РФ
В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду
В Краснодаре сторонники Навального проводят одиночные пикеты

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале