В Курганинском районе в ДТП с маршруткой погибли женщина и четырехлетняя девочка

В Курганинском районе 22 декабря произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса

Авария случилась на 108-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная около 13:00. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением, из-за этого автомобиль выехал на встречку, машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В салоне находилось восемь пассажиров. На месте от полученных травм скончалась женщина, госпитализировали троих пассажирок и четырехлетнюю девочку, которая умерла в больнице. По факту ДТП проводится проверка.