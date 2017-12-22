В Курганинском районе в ДТП с маршруткой погибли женщина и четырехлетняя девочка

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Курганинском районе 22 декабря произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса

Авария случилась на 108-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная около 13:00. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением, из-за этого автомобиль выехал на встречку, машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В салоне находилось восемь пассажиров. На месте от полученных травм скончалась женщина, госпитализировали троих пассажирок и четырехлетнюю девочку, которая умерла в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП Курганинский район
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