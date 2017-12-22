В Краснодаре экс-полицейского будут судить за получение взятки в 400 тыс. рублей

В Краснодаре завершили расследование дела о крупной взятке сотруднику полиции

По версии следствия, оперуполномоченный отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю проводил оперативно-разыскные мероприятия в отношении фирмы, которая возможно уклонялась от уплаты налогов. Полицейский опросил директора и учредителя, проверил финансовую документацию. Во время встречи с директором страж порядка предложил за взятку в 400 тыс. рублей прекратить проверку.

«Директор согласилась, но сообщила об этом в правоохранительные органы. В апреле этого года женщина, находясь в салоне автомобиля, передала полицейскому деньги, после получения которых тот был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.