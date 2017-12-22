Кадыров объявил конкурс на лучшее восхваление пророка Мухаммеда за iPhone X

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил религиозный конкурс, победитель которого получит iPhone X

Сотовый оператор «Вайнах-Телеком» подарил Кадырову новую модель iPhone, а глава республики предложил разыграть его и объявил конкурс на лучшее стихотворение, сочинение или проповедь о пророке Мухаммеде. Об этом глава Чечни сообщил в своем инстаграме.

Конкурс будет проходить с 22 по 24 декабря. Участникам нужно отправить видеоролик на адрес put_trk@mail.ru. Победителя объявят 24 декабря.