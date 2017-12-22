Кадыров объявил конкурс на лучшее восхваление пророка Мухаммеда за iPhone X
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил религиозный конкурс, победитель которого получит iPhone X
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Сотовый оператор «Вайнах-Телеком» подарил Кадырову новую модель iPhone, а глава республики предложил разыграть его и объявил конкурс на лучшее стихотворение, сочинение или проповедь о пророке Мухаммеде. Об этом глава Чечни сообщил в своем инстаграме.
Конкурс будет проходить с 22 по 24 декабря. Участникам нужно отправить видеоролик на адрес put_trk@mail.ru. Победителя объявят 24 декабря.
Ассаламу алайкум! В Чечне систематически проводятся конкурсы на лучшего чтеца Священного Корана и знание Хадисов Посланника Аллаха ﷺ,. Во время посещения сотового оператора @vtk995 «Вайнах-Телеком» мне в качестве сувенира преподнесли iPhone 10. Я предложил, что будет лучше, если организовать конкурс на лучшее стихотворение, сочинение или проповедь о Любимце Аллах1а Мохаммаде ﷺ , а победителю в качестве приза вручить IPhone . С 22-го по 24-е декабря можно отправить свои видеоролики по этому адресу: put_trk@mail.ru. или на месенжер ватсап +79289484742.После подведения итогов, 24 декабря 2017 года будет объявлен победитель! Желаю всем удачи и милости Всевышнего Аллаха! #Кадыров #Россия #Чечня #Конкурс
Как сообщали Юга.ру, в ноябре глава Чечни разыграл еще один свой iPhone X — тогда он объявил конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине. Выиграла его третьеклассница. Позже выяснилось, что стих победительницы сочинили не меньше трех лет назад.
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