Кадыров объявил конкурс на лучшее восхваление пророка Мухаммеда за iPhone X

Ассаламу алайкум! В Чечне систематически проводятся конкурсы на лучшего чтеца Священного Корана и знание Хадисов Посланника Аллаха ﷺ,. Во время посещения сотового оператора @vtk995 «Вайнах-Телеком» мне в качестве сувенира преподнесли iPhone 10. Я предложил, что будет лучше, если организовать конкурс на лучшее стихотворение, сочинение или проповедь о Любимце Аллах1а Мохаммаде ‎ﷺ , а победителю в качестве приза вручить IPhone . С 22-го по 24-е декабря можно отправить свои видеоролики по этому адресу: put_trk@mail.ru. или на месенжер ватсап +79289484742.После подведения итогов, 24 декабря 2017 года будет объявлен победитель! Желаю всем удачи и милости Всевышнего Аллаха! #Кадыров #Россия #Чечня #Конкурс

