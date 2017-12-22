Экс-главе Росграницы запросили 10 лет колонии по делу о хищении
Прокуратура попросила назначить бывшему руководителю Росграницы Дмитрию Безделову десять лет колонии
Безделова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей. Ранее его экстрадировали из Италии в Россию. О позиции прокуратуры сообщил адвокат Безделова Борис Кожемякин.
«Прокуратура в ходе прений сторон попросила приговорить моего подзащитного к 10 годам колонии», — цитирует адвоката RT.
Для бывшего заместителя главы Росграницы прокуратура просит наказание в десять лет колонии.
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