Экс-главе Росграницы запросили 10 лет колонии по делу о хищении

Вся Россия

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  • © Елена Синеок, Юга.ру

Прокуратура попросила назначить бывшему руководителю Росграницы Дмитрию Безделову десять лет колонии

Безделова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей. Ранее его экстрадировали из Италии в Россию. О позиции прокуратуры сообщил адвокат Безделова Борис Кожемякин.

«Прокуратура в ходе прений сторон попросила приговорить моего подзащитного к 10 годам колонии», — цитирует адвоката RT.

Для бывшего заместителя главы Росграницы прокуратура просит наказание в десять лет колонии. 

Прокуратура Хищение
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