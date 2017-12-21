МВД и пресс-секретарь Кадырова отрицают штурм домов семьи Ямадаевых

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов и в МВД республики опровергли информацию о крупной спецоперации в Гудермесе

Как сообщали Юга.ру, «Росбалт» со ссылкой на источник написал о штурме сотнями бойцов района в Гудермесе, где проживает семья Ямадаевых. Вооруженные люди в масках якобы врывались в дома, проводили обыски и задерживали людей, не объясняя причин происходящего.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Как в Москве, в Петербурге или Владивостоке, так и в Гудермесе могут проводиться какие-то мероприятия. Информация, что 400 человек в масках что-то штурмуют не соответствуют действительно от начала и до конца. Ни сто, ни четыреста человек ничего не штурмуют в Гудермесе», — заявил Каримов РБК.

В МВД по ЧР сообщили, что сотрудники правоохранительных органов выезжали в Гудермес для проверки оперативной информации.

«Поступила оперативная информация, что в этом секторе находятся люди, которые объявлены в розыск. Сотрудники правоохранительных органов проверили эту информацию, домовладение, паспорта и ушли. Никаких противоправных действий совершенно не было», -цитирует представителя ведомства ТАСС.

Напомним, бывший офицер батальона «Восток» Иса Ямадаев — член некогда влиятельной в Чечне семьи — считается заказчиком покушения на Рамзана Кадырова. Сейчас он находится в розыске. Летом по делу о покушении вынесли приговор бывшему охраннику Ямадаева Азизу Альвиеву, экс-бойцу батальона «Восток» Беслану Закараеву и его соседу Шамхану Магомадову, которые обвинялись в совершении покушения. Они получили относительно небольшие сроки — по 6,5 лет лишения свободы.