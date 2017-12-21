«Росбалт» сообщил о штурме домов семьи Ямадаевых в Чечне бойцами Кадырова. Источники говорят о КТО

Источник «Росбалта» сообщил о крупной спецоперации в городе Гудермесе в районе, где проживает семья Ямадаевых. Источник «Интерфакса» заявил об антитеррористической операции

Как пишет «Росбалт», днем 21 декабря 400 вооруженных бойцов в масках, подконтрольных главе республики Рамзану Кадырову, штурмовали дома семьи Ямадаевых. По словам источника издания, они врывались в дома и задерживали людей, не объясняя причин происходящего.

При этом информированный источник «Интерфакса» заявил, что в Гудермесе в рамках антитеррористического плана проводились мероприятия в одном из домовладений.

По его словам, правоохранительные органы проверяли сведения, что в доме «может укрываться находящийся в розыске вооруженный преступник, представляющий угрозу для общественной безопасности».

«Операция проводилась в рамках закона, никаких противоправных действий допущено не было», — добавил источник, отметив, что о результатах операции будет сообщено позднее.

Как сообщали Юга.ру, Иса Ямадаев — член некогда влиятельной в Чечне семьи — считается заказчиком покушения на Рамзана Кадырова. Сейчас он находится в розыске. Летом по делу о покушении вынесли приговор бывшему охраннику Ямадаева Азизу Альвиеву, экс-бойцу батальона «Восток» Беслану Закараеву и его соседу Шамхану Магомадову, которые обвинялись в совершении покушения. Они получили относительно небольшие сроки — по 6,5 лет лишения свободы.